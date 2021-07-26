«Выходит за рамки Ближнего Востока»: США не оставят в покое Сирию

Сирийский кризис далек от завершения – США не оставят арабскую республику по примеру вывода войск из Афганистана и продолжат вынашивать планы по дестабилизации региона. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, Вашингтон продолжит давление, поскольку от разрешения сирийской проблемы зависит развитие событий не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах мира.

«Сейчас все смотрят, чем закончится противостояние в Сирии, и в зависимости от того, как пойдет развитие ситуации, я думаю, процессы будут в значительной мере модифицироваться и на Ближнем Востоке в целом, и не только там», – считает он.

Бакланов полагает, что очень многое зависит от того, уйдут ли американцы «с тех территорий, которые они незаконно теперь уже занимают». «У нас последний месяц состоялось три раунда переговоров с американскими представителями по Сирии. У меня сложилось впечатление, что американцы хотели бы иметь и в дальнейшем свое присутствие не из-за стратегической роли этих районов, которые они курируют, а как повод для торга. Поэтому рассчитывать, что вслед за Афганистаном они автоматически последуют этому примеру, сложно. Если даже будут уходить, то они сделают максимум для того, чтобы сохранить возможности для своего политического влияния в этом регионе», – сказал Бакланов.

«Американцы не унывают – да, режим одержал победу с помощью России и Ирана, но это не окончание истории про сирийское развитие. В Вашингтоне продолжают обдумывать варианты того, чтобы этот режим ушел. Это политизация гуманитарной помощи, дискредитация режима, отторжение значимых территорий странны от контроля правительства, планы децентрализации страны – добиться, чтобы центральное правительство в Дамаске не имело бы реальной контролирующей функции на территории всей страны. К сожалению, нынешняя ситуация будет еще долгий период времени. Территории, где находятся турецкие и американские военные, решение их будущего затянется», – прогнозирует он.

Эксперт обратил внимание, что в настоящее время изменились методы борьбы против центрального сирийского правительства – осуществлен переход от широких военно-политических действий на индивидуальный террор. «По данным оппозиции, за последний период времени было убито 360 представителей властных, полицейских и военных структур правительства и 130 человек подверглось репрессиям из представителей тех местных образований, которые находятся в коллаборации с центральным правительством и оказывали воздействие в плане возвращения этих территорий под контроль Дамасского правительства. Идет широкий, значимый, индивидуальный террор, который еще больше осложняет ситуацию», – пояснил дипломат.

По его мнению, шанс, который был предоставлен оппозиции и правительству Сирии в рамках предыдущих договоренностей, упущен. «Сейчас ситуация совершенно другая, и ставить вопрос о каком-то возвращении к формам урегулирования, которые были выработаны в совершенно других условиях, – это нереально. Вопросы, которые поднимались в 2012-2013 годах, – они устарели полностью, и должны быть пересмотрены», – констатировал профессор.

«Решена только центральная задача – это ликвидация так называемого исламского государства (запрещено в РФ), но остальные задачи политического развития страны далеки от своего решения, поэтому нам придется еще много сделать в плане оказания содействия политическому процессу на территории Сирии», – заключил Бакланов.

Москва, Мария Соколова

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