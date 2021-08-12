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Четверг, 12 августа 2021, 11:28 мск

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Двух сотрудников истринского ИВС обвинили в отключении видеокамер перед побегом пяти заключенных

В Подмосковье предъявлены обвинения двум сотрудникам истринского изолятора временного содержания после побега пятерых заключенных. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, один из них, заступив на дежурство, умышленно отключил видеокамеры, которые вели запись в коридоре и помещении дежурной части.

«Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения... Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки – двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей совершить побег», – уточняется в сообщении.

Обоим сотрудникам ИВС в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ).

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС МВД в Истре сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Полиция организовала дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах передвижения беглецов, а также объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

Ранее сообщалось, что двое сбежавших арестантов задержаны.

Москва, Мария Соколова

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