В Подмосковье разбился новейший военно-транспортный самолет

В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец нового легкого транспортника Ил-112В. Инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома в лесополосе, передает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

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По данным источника агентства, транспортник мог разбиться из-за отказа техники. «Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных», – сказал он.

Кроме того, рассматривается версия ошибки экипажа. «Самолет разбился при заходе на посадку, не долетев 1,5 км до ВПП. Возможно, экипаж из-за усталости или иной причины допустил ошибку», – отметил собеседник агентства, уточнив, что на борту самолета находились три человека.

В ОАК уточнили, что планируется создать специальную комиссию для выяснения причин аварии.

Ранее сообщалось, что 13 августа первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелёт с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО «ВАСО», входит в дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации «Ростех») на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Как отмечается на сайте ОАК, ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.08.21

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