Специалисты назвали причину крушения экспериментального самолета

Эксперты установили цепочку событий, которая привела к крушению экспериментального Ил-112В в подмосковной Кубинке. Критическую ситуацию на борту спровоцировал пожар в двигателе, после чего машина ушла в неконтролируемый боковой крен, перешедший в опрокидывание. В этом случае экипаж ничего не мог сделать.

Развитие катастрофы началось с потери газодинамической устойчивости правого двигателя Ил-112В, выяснили эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК). Последовавший за этим помпаж, сопровождаемый хлопками и выбросами пламени, вероятно, привел к частичному разрушению турбины, а ее обломки, в свою очередь, могли перебить расположенные рядом топливопроводы. Через несколько минут после взлета во внутренних полостях гондолы и правого крыла Ил-112В возник мощный «керосиновый» пожар, пишет «Коммерсант».

Сначала огонь заметили диспетчеры и сообщили о проблеме пилотам. Оказалось, что летчики уже увидели на табло предупреждение об опасности, также сработала в автоматическом режиме первая очередь системы пожаротушения, к сожалению, это не помогло. Тогда экипаж вручную включил вторую очередь системы пожаротушения, которая тоже не достигла цели.

По словам источников издания, близких к расследованию, обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в первую очередь на двигатели, поэтому пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла главным образом гондолу одного из них, в то время как пожар уже перекинулся во внутреннюю полость крыла. При этом заливать огонь больше было нечем.

Пилоты действовали быстро и слаженно, они запросили вынужденную посадку. Экипажу удалось расположить рули самолета и подобрать режим единственного работающего двигателя таким образом, что, несмотря на бушующий пожар и ассиметричную тягу, машина пошла в сторону аэродрома практически идеальным прямым курсом. В таком режиме летчики наверняка и посадили бы горящий транспортник в Кубинке, до которой оставалось всего полтора-два километра, но здесь повела сама машина.

Как ранее сообщал «Новый День», военно-транспортный самолет ИЛ-112В разбился 17 августа в районе населенного пункта Никольское в Подмосковье. После падения самолет взорвался и был полностью разрушен. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Москва, Зоя Осколкова

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