В Подмосковье при крушении новейшего военного самолета никто не выжил

При крушении новейшего военно-транспортного самолета ИЛ-112В в Подмосковье никто не выжил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Как сообщается, экипаж состоял из трех человек во главе с Героем России Николаем Куимовым.

Видео с места ЧП

Как сообщалось ранее, сегодня военно-транспортный самолет ИЛ-112В разбился в районе населенного пункта Никольское в Подмосковье. После падения самолет взорвался и полностью разрушен. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Как отмечается на сайте ОАК, легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях.

Москва, Мария Соколова

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