Крушение военного самолета в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

После крушения в Подмосковье новейшего российского военно-транспортного самолета ИЛ-112В возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, самолет выполнял испытательный полёт. Во время его перелёта с аэродрома Кубинка в Жуковский в лесополосе в районе н.п. Никольское произошло крушение. Самолет пилотировал экипаж в составе не менее трех человек: шеф-пилот – летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель.

Сформирована следственная группа из числа следователей и криминалистов транспортного подразделения СК России, которая работает на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего, изымаются записи с камер видеонаблюдения и регистраторов. Проводится детальный осмотр места крушения самолета, а также иные следственные действия, направленные на выяснение причин и обстоятельств случившегося.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и широкой номенклатуры грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26.

Как отмечается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации, ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.08.21

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