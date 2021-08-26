Более 40 городов: Росавиация разрешила увеличить число авиарейсов на курорты Египта

Росавиация разрешила российским туроператорам формировать полетную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада на регулярных рейсах из 41 города. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, больше всего прямых рейсов досталось авиакомпании Nordwind, которая будет летать из 18 регионов в Шарм-эль-Шейх и из 21 города в Хургаду.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы на оба курорта из девяти городов-миллионников, «Уральские авиалинии» полетят в Шарм-эль-Шейх из одного региона, в Хургаду из двух. S7 и «Ямал» поставят регулярные рейсы в Египет из двух городов РФ. Red Wings и «Икар» получили право вылета из одного региона, передает «Интерфакс».

Из Москвы семь раз в неделю может выполнять рейсы на оба курорта авиакомпания «Аэрофлот», один раз в неделю в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду – S7. Авиакомпания «Россия» может выполнять два рейса в неделю в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду.

Вылеты из регионов РФ на курорты Египта станут возможны с 27 августа.

Регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были под запретом почти шесть лет. Россия разрешила возобновить их с 9 августа. Сейчас из Москвы на каждый из курортов выполняется по 10 рейсов в неделю с российской и египетской стороны. 16 августа оперштаб правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса разрешил увеличить число рейсов втрое.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.08.21

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