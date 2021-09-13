Газ в Европе может подорожать до $800 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе может подняться до $800 за тысячу кубометров. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью RT, комментируя ситуацию на газовом рынке, где котировки голубого топлива сегодня превысили $750 за тысячу кубометров. Эксперт обратил внимание, что объем предложения сокращается на фоне приближения зимнего периода.

«Влияет в первую очередь приближение зимы, а хранилища при этом остаются на минимальных значениях. Параллельно цены в Азии продолжают также находиться на высоком уровне, и сжиженный газ идёт не в Европу, а в Азию. Всё это приводит к тому, что объём предложения на рынке Европы сокращается – и цена ползёт вверх. Мы легко можем увидеть в ближайшее время $800», – отметил Пикин.

В настоящее время стоимость газа на европейском рынке достигла нового исторического рекорда, превысив $750 за тысячу кубометров.

«Голубое топливо» в Европе дорожает с начала года, и в целом биржевые цены на топливо выросли более чем в полтора раза. Взлету цен способствовали несколько причин, в том числе сокращение поставок СПГ из США и августовская авария на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Аналитики также называют одной из причин высоких цен на газ низкий уровень запасов в газохранилищах ЕС и нежелание «Газпрома» наращивать закачку топлива в хранилища или продажи на спотовом рынке накануне запуска «Северного потока – 2».

По мнению экспертов Российского газового общества, биржевые цены на газ на европейском рынке продолжат рост при сохранении антироссийской политики Брюсселя.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, «Газпром» сообщил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что начать поставки газа по новой магистрали планируется до конца 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.21

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