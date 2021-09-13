В Подмосковье раскрыт «ремонтный» картель почти на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картельный сговор семи организаций на торгах на выполнение ремонтных работ в Подмосковье. Как сообщается на сайте ведомства, против нескольких должностных лиц возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Семь компаний договорились не снижать цену на 203 торгах. Совокупная цена заключенных контрактов составила 1 965 207 776 руб.», – говорится в сообщении.

По данным ФАС, в сговоре участвовали компании ООО «Строй Инжиниринг», ООО «ВИП-Сервис», ООО «Строй мониторинг», ООО «АНП Груп», ООО «СК Логистика», а также ООО «СМ Комплекс» и ООО «Мосытун». Им грозит штраф на сумму до 50% от начальной (максимальной) стоимости контракта после нарушения п. 2. ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции.

При этом против нескольких должностных лиц этих организаций завели уголовное дело по ст. 159 УК о мошенничестве, максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, ФАС направит материалы антимонопольного дела в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК об ограничении конкуренции, за что виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.09.21

ФАС обязала Тele2 снизить тарифы на связь. / Дело об отравленном арбузе: СКР сообщил о задержании подозреваемого. / В московском регионе начался отопительный сезон. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»