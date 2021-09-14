В Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки и митинга местных жителей

В подмосковном Бужанинове по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева закрыли общежитие для мигрантов, где проходил митинг местных жителей после убийства и изнасилования пенсионерки. «Всех 160 постояльцев посадили в автобусы и увезли», – сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу, неподалеку от поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом. По «горячим следам» были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения установить причины возникновения конфликтной ситуации, организовать прием местных жителей и при наличии оснований проверить все доводы.

Москва, Мария Соколова

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