В Подмосковье после убийства пенсионерки проверят все города с компактным проживанием мигрантов

Все города Подмосковья, где компактно проживают мигранты, возьмут под жесткий контроль. Такое поручение правоохранительным органам региона дал губернатор Андрей Воробьев. Поводом для такого решения стало убийство пенсионерки в Бужанинове с последующим митингом местных жителей у общежития для мигрантов.

«Нам важно проанализировать в целом ситуацию и снять тревогу, которая справедливо у людей складывается. Большое количество мигрантов работает в нашем регионе, мегаполисе. Они приезжают для того, чтобы зарабатывать, кормить семьи, рабочая сила нам нужна. Но те, кто нарушают закон, должны быть выдворены отсюда. Им места нет в Подмосковье», – подчеркнул глава региона, слова которого цитирует его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу, неподалеку от поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом. По «горячим следам» были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).

Преступление вызвало большой общественный резонанс. Местные жители на стихийном митинге потребовали закрыть местное общежитие для мигрантов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального подразделения установить причины возникновения конфликтной ситуации, провести прием местных жителей и при наличии оснований процессуально проверить все доводы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 14.09.21

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