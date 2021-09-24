российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 сентября 2021, 17:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Возможны новые ограничения: в Подмосковье разворачивают дополнительные больничные койки для заболевших COVID-19

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения COVID-19 и пневмонии. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно введение ограничительных мер.

«Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы следим за эпидемиологической ситуацией в регионе», – пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье за последние сутки было выявлено 1008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в области открыто 7,2 тысяч коек для лечения COVID-19 и пневмонии, еще порядка 950 – будет развёрнуто до 29 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.09.21

Норвегия откроет границы после пандемии в три этапа. / Биржевая цена Аи-95 рекордно растет третий день подряд. / Рестораны в России меняют меню: осьминоги подорожали в три раза. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

Выборы в Мособлдуму: «Единая Россия» получила большинство по партийным спискам

В Подмосковье после убийства пенсионерки проверят все города с компактным проживанием мигрантов

В Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки и митинга местных жителей

В Подмосковье раскрыт «ремонтный» картель почти на 2 млрд рублей

В московском регионе начался отопительный сезон

В Ногинске число жертв при взрыве газа выросло до 7 человек

Выросло число пострадавших при взрыве в Ногинске

Под завалами дома в Ногинске ищут трех человек. Названа вероятная причина взрыва газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Подмосковье,