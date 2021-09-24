Возможны новые ограничения: в Подмосковье разворачивают дополнительные больничные койки для заболевших COVID-19

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для лечения COVID-19 и пневмонии. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возможно введение ограничительных мер.

«Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено порядка 550 новых случаев COVID-19, то сегодня уже более 1 тыс. случаев. Поэтому мы разворачиваем дополнительный коечный фонд. Мы следим за эпидемиологической ситуацией в регионе», – пояснила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В Подмосковье за последние сутки было выявлено 1008 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в области открыто 7,2 тысяч коек для лечения COVID-19 и пневмонии, еще порядка 950 – будет развёрнуто до 29 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.09.21

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