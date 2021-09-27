«Доходит до абсурда»: эксперты прогнозируют кризис в отношениях России и Германии

России и Германии предстоит фаза ухудшения двусторонних отношений на фоне повышения влияния малых партий, прошедших по итогам вчерашних выборов в Бундестаг. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием политических экспертов. По их оценке, сложности запрограммированы, в том числе для ««Северного потока – 2», и не зависят от кандидатуры будущего канцлера ФРГ, на кресло которого претендуют представитель Социал-демократической партии Олаф Шольц и лидер ХДС/ХСС Армин Лашет.

В частности, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Бегов отметил, что сейчас ситуация пока неопределенная, но «с плюсом в пользу Шольца». «Лашет более слабый, более податливый, он – человек команды, но как канцлер он будет послабее, чем Шольц. Хотя опять же здесь может сыграть другое – давайте будем говорить с Лашетом, он больше нам уступок сделает, поэтому здесь вопрос профессионализма и желания больше получить сейчас, но потерять впоследствии», – сказал он.

Немецкий политолог Александр Рар также считает равными шансы Лашета и Шольца, отмечая, что дальнейшее развитие ситуации зависит от малых партий, прошедших в немецкий парламент. «Впервые в истории Германии партийная система полностью перемешалась. У нас нет больше народной партии, нет слонов на политической арене, какими были всегда христианские демократы, социал-демократы, и политику делают более маленькие партии – именно «Зеленые» и «Свободные демократы». Впервые в истории Германии маленькие партии будут определять, кто будет канцлером», – пояснил эксперт.

«Последние три месяца в избирательной кампании фигурировала только одна тема – как Германия сможет спасти мир, всю планету от загрязнения окружающей среды и изменения климата. Людей частично запугали. Эта тема была более важная, чем пандемия, в которой мы все еще наполовину торчим, но все равно мы говорим только о климате. И это помогло «Зеленым» набрать 14%. Четыре года назад у них было 7%. И сейчас они – вторая сильная партия будут в правительстве… В распределении портфелей они могут найти определенный компромисс», – отметил Рар.

В этой связи немецкий политолог сделал прогноз, что дальнейшее развитие российско-германских отношений также будет во многом зависеть от малых партий, несмотря на очевидность пророссийской настроенности претендентов на пост канцлера Германии.

«Лашет и Шольц прагматичные канцлеры. Они будут конструктивный диалог искать с Россией, оба выступали в поддержку «Северного потока – 2», оба слушают свой бизнес, который хочет вернуться на российский рынок. Они выступают в поддержку петербургского диалога, они за контакты, за нормализацию отношений с Россией. И мне казалось, что, если тот или другой канцлер будет проводить свою линию во внешней политике, то отношения с Россией будут лучше, чем при Меркель, которая права человека ставила впереди своей политики. Но что сейчас происходит – маленькие партии определяют повестку дня, в том числе, во внешней политике», – уточнил он.

«Свободные демократы» переходят на позиции «Зеленых» по правам человека. Им кажется, что нужно с другими странами, которые не разделяют либеральные ценности, говорить жестко, твердым языком, заставлять. То есть, вопросы Навального, гражданского общества в России, запретов и так далее, они появятся на повестке дня немецкой политики и в первые месяцы будет очень, я бы сказал, неприятный разговор между Россией и Германией… Если действительно «Зеленые» получат ключевые посты в будущем правительстве – министра иностранных дел, экономики, энергетики, то какую-то придется нам первую такую неприятную, нехорошую, нестабильную фазу в отношениях проходить», – прогнозирует Рар.

Кроме того, сложившаяся в Германии ситуация может повлиять на будущее газопровода «Северный поток – 2». «Сейчас сложилась ситуация, в которой политики в Германии не хотят признавать, что без дополнительных объемов газа мы будем зимой мерзнуть… Но по идеологическим, политическим соображениям действительно есть очень большие риски для «Северного потока – 2», потому что есть силы, которые противостоят этому потоку не по нормальным логическим экономическим, даже не экологическим, а чисто политическим (причинам). В Брюссельских структурах работают чиновники из стран Восточной Европы, главная их цель – затормозить сотрудничество с Россией. И они это будут делать. Судьи с определенными настроениями тоже будут судить против России, у них такой настой», – сказал немецкий политолог.

«Вопрос о том, кто на самом деле победит: логика и человеческий разум, который подсказывает, что нужно в эксплуатацию брать все инфраструктурные проекты, которые выстроены для энергобезопасности Европы, или опять политиканство и политика, которые вот раз сказала, что мы не хотим в Россией сотрудничать, значит нельзя даже во вред своему обществу, своим людям и своей экономике. Иногда это доходит до абсурда, но это мое мнение, фактически в Германии со мной никто не соглашается», – заключил он. Накануне в Германии прошли выборы в Бундестаг. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов – 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС – на втором месте с 196 представителями, «Зеленые» – 118 мест, «Свободные демократы» – 92, «Альтернатива для Германии» – 83. Теперь партии начнут переговоры по коалициям и, по прогнозам экспертов, они могут продлиться до следующего года.

Москва, Мария Соколова

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