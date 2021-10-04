Мировые цены на нефть поднялись до максимума за три года

Сегодня мировые цены на нефть достигли ключевой отметки – $80 за баррель, что является максимальным уровнем с 2018 года. На торгах на лондонской бирже ICE котировки на североморский сорт Brent поднялись более чем на 3% – до $81,74.

В то же время стоимость американского «черного золота» торгуется с повышением также почти на 3% – на уровне $78,14 за баррель.

Как отмечают наблюдатели, поводом для роста котировок стали планы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в этот картель, сохранить прежние планы по плавному подъему уровня нефтедобычи.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 04.10.21

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