По-семейному: дочь Рамзана Кадырова стала министром культуры Чечни

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова назначена на пост министра культуры республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил председатель чеченского парламента Магомед Даудов, который при этом приходится ей дядей.

«От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично искренне поздравляю мою дорогую ПЛЕМЯННИЦУ Айшат Рамзановну Кадырову с назначением на должность министра культуры Чеченской Республики!» – говорится в сообщении в Instagram Даудова.

По его словам, «Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором». «Об этом свидетельствуют высокие профессиональные результаты и достижения, которых она достигла в должности Первого заместителя министра культуры Чеченской Республики и во главе Модного дома «FIRDAWS», – пояснил спикер чеченского парламента.

«Под её руководством в культурной жизни нашей республики произошли позитивные преобразования. Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики», – заявил Даудов.

Как отмечается на сайте министерства культуры Чечни, Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой (с.Хоси-Юрт) Курчалоевского района Чеченской Республики. После окончания МБОУ «Ахмат-Юртовская СШ №1 им.А-Х. Кадырова» она поступила на экономический факультет Чеченского государственного университета (с 2016 по 2019 годы). В 21 год она стала хафизом – человеком, знающим Священную Книгу – Коран наизусть. В 2016 году Айшат Кадырова стала директором модного дома Firdaws. В последнее время занимала пост заместителя министра культуры республики, на который была назначена 2 сентября 2020 года.

«Замужем. В людях ценит честность, грамотность, принципиальность, умение доказать и отстоять свою точку зрения», – говорится в ее официальной биографии.

Грозный, Светлана Антонова

Грозный. Другие новости 08.10.21

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