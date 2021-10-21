В Подмосковье объявлено о ковид-ограничениях: будет как в Москве

В Подмосковье объявлено о жестких ковид-ограничениях с 28 октября по 7 ноября. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, вводятся практически идентичные меры – как в Москве.

Из документа, опубликованного на официальном сайте регионального правительства, следует, что будет приостановлена работа ресторанов, кафе салонов красоты, фитнес-клубов и кинотеатров. «Установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни, в течение которых приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха», – говорится в постановлении.

Также запрещено посещение стоматологий за исключением экстренной помощи, приостанавливается работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах. При этом запрещена работа кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков (за исключением территорий расположенных на открытом воздухе).

В этот же период приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме. В школах и дошкольных учреждениях объявляют каникулы.

Согласно постановлению, посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 50% от общей вместимости; наличие у всех зрителей QR-кодов. При этом требуется использование масок или респиратора с соблюдением также иных требований Роспотребнадзора. После 8 ноября будет осуществляться культурных учреждений только при 70% от общей вместимости и наличии QR-кодов у посетителей.

Вместе с тем, как распорядился губернатор, работодатели Московской области с 25 октября по 25 февраля 2022 года обязаны перевести на дистанционную работу 30% сотрудников, а также невакцинированных и непереболевших COVID-19 пожилых работников.

Согласно документу, с 08 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области:

– Приостанавливается действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд, для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания – в том случае, если они еще не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних 6 месяцев.

– Количество зрителей при проведении спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода: со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), с 1000 до 500 человек одновременно при проведении мероприятий на открытом воздухе. Данное ограничение не распространяется, если у всех зрителей есть специальный QR-код.

– Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять аналогичные требования по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.

Москва, Светлана Антонова

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