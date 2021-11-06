Полиция США прикладывает все усилия для срыва показов фильма Пригожина «16-й»

Накануне вечером, 5 ноября, в одном из кинотеатров Нью-Йорка должна была состояться премьера фильма петербургского бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». Изначально показ ленты в США планировался на 3 ноября, однако мероприятие не состоялось – в последний момент кинотеатр отказал в прокате картины. Организаторы перенесли премьеру на 5 ноября, согласовав показ с другим заведением. Но и во втором случае американские правоохранители не позволили зрителям посмотреть фильм, который, согласно анонсу, должен стать «исповедью Пригожина».

Об отказе первого кинотеатра в прокате ленты «16-й» прессе рассказал продюсер фильма «16-й» Сергей Щеглов. Заведение называется Film Society of Lincoln Center. Кинотеатр по неизвестным причинам отменил показ без уведомления заказчика. В связи с этим организаторам пришлось срочно искать другого партнера. В итоге Angelika Film Center & Café согласился показать картину 5 ноября.

Официальный трейлер фильма

Несколько полицейских ворвались в кинозал сразу после старта показа фильма. Правоохранители выводили некоторых зрителей силой. Видео с места событий позже появилось в американских социальных сетях Twitter и Reddit.

Полиция сорвала премьеру фильма «16-й»

Официальный трейлер фильма «16-й» появился на YouTube почти 2 недели назад. Согласно ему, Евгений Пригожин пообещал рассказать настоящую правду о выборах президента США в 2016 году. Создатели киноленты позиционирует ее как «исповедь Пригожина». Премьера фильма в Москве намечена на 8 ноября. Как следует из описания к трейлеру, Пригожин решился на этот шаг, поскольку устал молчать, но правда сможет удивить многих.

После американских президентских выборов 2016 года в США началось разбирательство, связанное с «российским вмешательством». Ключевым фигурантом дела выступил именно бизнесмен Пригожин. По мнению членов Палаты представителей и Сената США, он представлял «угрозу национальной безопасности США». Тем не менее, двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило свидетельств «сговора» победившего на выборах Дональда Трампа и российской стороны.

Напомним, обвинения во вмешательстве обернулись для петербургского предпринимателя внесением в санкционный список. Также в нем оказались три предположительно связанные с ним компании.

Нью-Йорк, Екатерина Попова

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