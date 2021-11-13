«Вызывает крайнее недоумение»: США, Украина и ЕС не поддержали борьбу с неонацизмом

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило крайнее недоумение и сожаление, что США и Украина отказались поддержать резолюцию о борьбе «с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом говорится в заявлении официального российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

По ее словам, соавторами проекта резолюции стали 58 государств, включая Россию. «За резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили 2 делегации (США, Украина) и 53 страны при голосовании воздержались», – пояснила она.

«Вызывает крайнее недоумение и сожаление тот факт, что против данного документа вновь проголосовали США и Украина, в то время как делегации государств-членов ЕС воздержались при голосовании по проекту резолюции, поддержанному подавляющим большинством государств-членов ООН», – заявила Захарова.

При этом представитель МИД России выразила надежду, что «одобрение данной резолюции пошлет четкий и ясный сигнал тем странам, в которых уже давно назрела необходимость принятия самых решительных мер по противодействию участившимся попыткам героизации нацизма, в том числе ветеранов «Ваффен-СС» и разного рода коллаборационистов».

Москва, Светлана Антонова

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