«Непонятно…» в Госдуме заинтересовались новостями о вывозе из России золота

Сегодня пленарное заседание нижней палаты российского парламента началось с перепалки лидера ЛДПР Владимира Жириновского с представителями фракции КПРФ, которые предложили направить запрос в Банк России в связи с многочисленными сообщениями о вывозе золота регулятором из страны в количестве, превышающим его производство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале пленарного заседания депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Целый ряд СМИ в течение двух недель поднимают тему об ускоренном вывозе золота из РФ в течение двух лет. Мы вывозим больше, чем добываем. В то время, когда американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы. Есть предложение комитету по финансовым рынкам запросить информацию. В чем причина этой проблемы, и как правительство и ЦБ пытается решить этот вопрос? Потому что ЦБ, по нашим данным, прекратил закупку золота в золотовалютные резервы, что является непонятным фактом», – пояснил он.

В ответ Володин дал поручение профильному комитету Госдумы подготовить проект протокольного поручения. «Действительно есть вопрос. Давайте его адресуем по назначению, и затем нас профильный комитет проинформирует», – отметил он.

Комментируя эти высказывания, Жириновский заявил, что Центробанк тратит золото на новую внешнюю политику страны, а компенсировать это нужно золотом Российской империи, которое надо все-таки найти. «Я бы промолчал, но, мне кажется, мы до сих пор не разобрались с золотом Российской империи. Сто лет все ищем его, где оно и куда его вывезли? Хотя адреса известны – Токио, Прага, Лондон и так далее. А сейчас мы решили узнать… может сперва с тем золотом разобраться? За что погиб адмирал Колчак? Расстреляли его коммунисты Иркутска. Он-то вез золото, чтобы оно было в руках патриотов России. А куда потом пошел эшелон? Хорошо вот сегодня рассуждать, в мирной обстановке», – сказал лидер ЛДПР.

«Отправляет ЦБ – значит надо отправить. Нам нужно закупать кой-какие товары, чтобы выполнить элементы своей новой внешней политики. Что всем сообщать, на каждом углу кричать? Вывозят тихо, и пусть вывозят тихо. Это они решают, что и как делать с золотом. А мы пока давайте найдем золото Российской империи, и накажем тех, кто его разбазарил», – заявил Жириновский.

Комментируя это заявление, Володин поинтересовался: «Владимир Вольфович, кому поручение будем давать?» Это замечание вызвало в зале дружный смех депутатов.

Москва, Мария Соколова

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