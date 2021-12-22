«Можно подтянуть сразу все»: новый закон о блокировке сайтов позволяет признать нарушителем любого россиянина

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила законопроект о блокировке Интернет-сайтов, распространяющих запрещенную информацию. Норма коснется оправдания экстремизма и терроризма, продажи поддельных документов, в том числе сертификатов о вакцинации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция КПРФ отказалась поддерживать документ из-за «обтекаемых» норм, под которые можно подвести любое действие гражданина.

Выступая от имени фракции, депутат Михаил Матвеев пояснил, что поводом для применения этого закона может стать даже «лайк» в соцсетях. «У нас наведение порядка в Интернете зачастую происходит путем введения в законодательство таких обтекаемых норм, под которые можно подтянуть сразу все. Смотрите, у нас данный законопроект говорит об информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности или организации, деятельность которой запрещена. Что это значит? Правильно ли я понимаю, что если завтра какая-нибудь организация, которая квалифицируется у нас как запрещенная и специализируется на расследованиях про дворцы, и про различных чиновников, выпустит очередной фильм и у нас гражданин поставит лайк, который называется словом «нравится», то это будет оправданием уже экстремистской деятельности?» – отметил он.

Также парламентарий обратил внимание, что закон разрешает передачу биометрических данных гражданина различным организациям. «Мы говорим о том, что у нас биометрические данные будут защищены. Но мы создаем единую биометрическую систему, которая будет заниматься сбором, обработкой и передачей биометрических данных граждан, а не просто персональных данных различным организациям, включая силовой блок. Вот вчера я в магазине стоял. И женщина на кассе возмущалась ростом цен перед новым годом. Продавец, пожилой нерусский мужчина, возможно, узбек. Она ему говорит – ничего, новый год закончится – цены упадут. На что он ей отвечает – нет, не упадут, они упадут только тогда, когда Сталин придет. Помолчал немножко и говорит – а он придет», – рассказал Матвеев.

«Коллеги, я вас призываю задуматься над тем, почему этот человек думает, что Сталин придет? Что это означает для понимания людьми вот той ситуации, которая происходит у нас в стране? И чтобы сегодня «лайк» под расследованием о коррупционных каких-то приобретениях наших чиновников будет считаться экстремистской деятельностью, а завтра вот такое высказывание будет считаться экстремизмом? Поэтому фракция КПРФ данный закон поддерживать не будет», – заключил Матвеев.

Тем не менее в итоге большинством голосов закон был принят в окончательном чтении. Теперь при обнаружении в Интернете информации, содержащей обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности, для блокировки ресурса будет достаточно решения генпрокурора или его заместителей. Документ также позволит блокировать сайты, где продаются поддельные документы. Кроме того, в тексте закона содержатся уточнения о работе Единой биометрической системы и ее взаимодействия с другими информационными системами.

Москва, Мария Соколова

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