Лидеры ОДКБ обсудят кризис в Казахстане

В понедельник, 10 января, пройдет внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая пройдёт в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения. Основной темой разговора станет ситуация в Казахстане, где в начале года прошли массовые беспорядки.

Как уточнила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Сегодня власти Казахстана заявили о стабилизации ситуации в стране. В то же время, как прозвучало на заседании оперативного штаба, в отдельных населенных пунктах проводится «зачистка». Принимаются меры к соблюдению режима чрезвычайного положения. По последним данным возбуждено более 100 уголовных дел. Задержано более почти шесть тысяч человек.

По данным Минздрава республики, в результате беспорядков погибли 164 человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились почти 2 тысячи человек, более половину из которых в Алма-Ате.

Москва, Светлана Антонова

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