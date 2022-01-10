Межэлитные разборки: причины бунтов в Казахстане сложнее, чем говорят власти

Кризисная ситуация в Казахстане с беспорядками является попыткой использовать массовый протест населения для межэлитных разборок. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, причины случившегося зачастую слишком упрощают.

«И официальная провластная, и либерально-оппозиционная версия событий в Казахстане имеют один и тот же ключевой недостаток. Они склонны к упрощению – не готовы признать, что игроков в таких событиях может быть больше двух. У одних – это внешний враг, использующий протестующих, и власть, отстаивающая суверенитет. У других – оторванная от народа авторитарная власть и угнетаемое гражданское общество. Токаев дает понять, что это было противостояние государства против заговорщиков с зарубежной поддержкой. А люди демократических взглядов, сочувствовавшие протестам в постсоветских странах, заявляют: нет, это противостояние двух других игроков – деспотической власти и возмущенного населения», – пояснил Калачев.

Как считает эксперт, ситуация гораздо сложнее, и «участников событий может быть больше». «Например, одна группа элиты, вторая группа элиты и, собственно, протестно-настроенные граждане. Или две противоборствующие элитные группировки, протестники, маскирующийся под них местный криминалитет. И не надо тут ни Моссада, ни ЦРУ, ни MI-5, ни турецких спецслужб, ни Гюлена или саудитов и прочего. Достаточно внутренних игроков, что, впрочем, не отменяет роль радикальных исламистов, но уже местного розлива», – уточнил он.

«Есть две линии. Первое – это реальный стихийный протест как реакция на рост цен на газ, а второе – это попытки определенных сил воспользоваться стихийным протестом, чтобы решить проблему межэлитных противоречий, чтобы ослабить действующую власть и попытаться усилить собственные позиции. Очевидно, что те представители клана Назарбаева – речь идет о его близких родственниках, которые оказались в силу определенных причин отодвинуты – не получали того, что они хотели получать, что их усилия по перехвату власти провалились. Другое дело, что сейчас власти Казахстана вряд ли откровенно скажут о том, что реально происходило, и понятно желание назначить стрелочников, чтобы не усугублять ситуацию. Понятно, что главным стрелочником будет (задержанный по подозрению в госизмене) господин Масимов, возглавлявший Комитет национальной безопасности (КНБ). Два его зама тоже уволены. Но все несколько сложнее, и дело не только в бывшем председателе КНБ. Подобное происходило в свое время в Узбекистане, где дочь бывшего президента сейчас находится в заключении», – отметил Калачев.

При этом политолог обратил внимание, что последние события в Казахстане также схожи с кризисом в Китае в 1989 году. «Назарбаев действительно в какой-то момент утратил дееспособность, а те люди, которые входили в его ближний круг, сочли, что Токаев – это не та фигура, скажем так. Ограниченные возможности, недееспособность Назарбаева можно использовать для того, чтобы взять реванш – как раз с учетом того, что в Казахстане начались массовые протесты. Понятно, что были желающие эти протесты использовать в целях элитных разборок. Собственно говоря, можно не только Узбекистан, можно события на площади Тяньаньмэнь вспомнить в Китае, где речь шла не только о стихийном выступлении студентов, но и о том, что тогдашний генсек КПК хотел провести чистку, воспользовавшись этими протестами, и только быстрота и жесткость военных не позволила реализовать планы тех, кто хотел воспользоваться ситуацией. Здесь такая же история», – полагает Калачев.

По его мнению, на события в Казахстане не следует смотреть «исключительно глазами человека, который в любой ситуации сочувствует протестующим». «У нас есть те, кто готов поддержать любые протесты, поскольку проецирует протесты на нашу многострадальную страну. Протест протесту рознь. Да, были стихийные протесты, а было и вполне организованное мародерство с участием сотрудников ЧОПов, с участием тех, кого в Казахстане называют мамбетами, то есть выходцами из села – молодыми, малообразованными и неприкаянными, которые были людьми ведомыми», – подчеркнул он.

«Все это не столько народная революция, сколько попытка использовать настроение общества в Казахстане, чтобы одна элитная группировка одержала победу над другой элитной группировкой», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

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