«Русофобская дрянь»: глава Россотрудничества обвинил казахского министра в нацизме и шовинизме

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков обвинил нового министра информации Казахстана Аскара Умарова в нацистских и шовинистических взглядах в отношении русских, назвав чиновника «русофобской дрянью». В своем телеграм-канале Примаков пояснил, что его выводы основаны на многочисленных высказываниях Умарова.

В частности, глава Россотрудничества обратил внимание на следующие цитаты:

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?»

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас. как колонизаторов в иных странах никто не гонит».

«Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный будто в совок попал!! В крови у них что ли?»

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», – подчеркнул Примаков.

Telegram: Публикация Примакова в телеграм-канале

В ответ Умаров опубликовал комментарий в «Фейсбуке», в котором заявил, что не является тем, кем его пытаются представить. «Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам как, например, День Победы и т.д.», – пояснил министр.

При этом он выразил понимание, насколько важны для Казахстана союзнические отношения с Россией. «Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями», – заявил Умаров.

Москва, Светлана Антонова

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