Законопроект о QR-кодах не включен в проект рабочего плана Госдумы

Резонансный законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для посещения общественных мест не включен в план работы весенней сессии Госдумы. Как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте Госдумы, в январе документ также не планируется рассматривать.

Ранее сегодня правительство РФ объявило о решении отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что причиной стала высокая неопределенность развития эпидемиологической ситуации. По ее словам, законопроект готовили как меру реагирования на распространение дельта-штамма коронавируса, а «сейчас это будут новые вызовы».

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения. «Этот вопрос обсудим в понедельник (17 января) на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение», – отметил он.

Напомним, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте под предлогом борьбы с Covid-19. Позже инициатива о введении QR-кодов на транспорте была снята с рассмотрения.

Ввести QR-коды планировалось с 1 февраля. Согласно принятому 16 декабря в первом чтении законопроекту, доступ в общественные места по ковидному сертификату c QR-кодом, как предполагается, будет действовать до 1 июня 2022 года.

Надо отметить, что в ноябре-декабре во многих городах России прошли митинги против принятия закона о QR-кодах. Накануне источники РИА «Новости» и ТАСС сообщили, что данный законопроект, скорее всего, не будет принят до 1 февраля. Глава фракции «Справедливая Россия – за правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил «Интерфаксу», что документ, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок из-за «неготовности населения воспринимать этот закон».

Москва, Светлана Антонова

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