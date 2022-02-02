«Катастрофические показатели»: в Госдуме назвали причину высокой смертности в России

Катастрофические показатели естественной убыли населения России связаны не только с пандемией коронавируса, но и с многолетним падением реальных доходов россиян. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду», руководитель фракции социалистов в Госдуме Сергей Миронов.

«Мы потеряли население большого города. Разумеется, коронавирус нанес страшный удар, но будет ошибкой абсолютизировать данный фактор. В России без всякой пандемии естественная убыль населения растет уже четвертый год подряд, а рождаемость все это время снижается, и сейчас она на минимуме с 2002 года. Демографический провал начала века был реакцией на обнищание 90-х. Сейчас мы пожинаем плоды восьмилетнего падения реальных доходов граждан», – подчеркнул политик, слова которого цитирует пресс-служба.

По его оценке, чтобы повернуть разрушительный процесс вспять потребуется не просто набор мер, а принципиально иной подход к перераспределению национального богатства – в интересах большинства населения. «Это другая налоговая система: гораздо более широкая и жесткая прогрессия подоходного налога, налог на роскошь, снижение НДС. Это другой уровень социальной поддержки населения, введение справедливого базового дохода, другой размер пенсий, социальных льгот и пособий, и, конечно, переход к государственному здравоохранению. Без такого решительного поворота к людям нам не предотвратить демографическую катастрофу», – сказал Миронов, отметив, что его фракция подготовила соответствующие законопроекты.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной РФ достигла 1,04 млн человек. Численность постоянного населения за год снизилась почти на 693 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

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