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Вторник, 15 февраля 2022, 16:25 мск

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Госдума одобрила введение единого налогового счета для россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о введении единого налогового счета, которым смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Согласно документу, нововведение должно избавить россиян от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом – достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога.

Предполагается, что с появлением единого налогового счета задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачислить в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.

Кроме того, законопроект предлагает установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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