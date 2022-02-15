Госдума одобрила введение единого налогового счета для россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о введении единого налогового счета, которым смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Согласно документу, нововведение должно избавить россиян от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом – достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога.
Предполагается, что с появлением единого налогового счета задолженности и переплаты по разным видам налогов будет исключено. Если перечисленные на единый счет средства превысят общую сумму подлежащих уплате налогов, их можно будет либо вернуть, либо зачислить в счет уплаты налогов другого лица по заявлению налогоплательщика.
Кроме того, законопроект предлагает установить единые сроки уплаты налогов для упрощения платежного календаря.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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