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Вторник, 15 февраля 2022, 17:14 мск

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Родителям разрешат бесплатно находиться в больнице детьми-инвалидами любого возраста

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает предоставление возможности родителям находиться в больнице с детьми-инвалидами любого возраста бесплатно.

Согласно документу, наличие статуса «ребенок-инвалид» будет являться достаточным основанием, чтобы его законный представитель мог находиться с ним в медучреждении бесплатно. Детей-инвалидов любого возраста будут госпитализировать вместе с одним из родителей или опекуном, для которого в больнице выделят отдельную койку и предоставят питание.

В настоящее время такие условия предусмотрены только для родственников детей-инвалидов, не достигших четырех лет.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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