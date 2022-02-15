Родителям разрешат бесплатно находиться в больнице детьми-инвалидами любого возраста

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает предоставление возможности родителям находиться в больнице с детьми-инвалидами любого возраста бесплатно.

Согласно документу, наличие статуса «ребенок-инвалид» будет являться достаточным основанием, чтобы его законный представитель мог находиться с ним в медучреждении бесплатно. Детей-инвалидов любого возраста будут госпитализировать вместе с одним из родителей или опекуном, для которого в больнице выделят отдельную койку и предоставят питание.

В настоящее время такие условия предусмотрены только для родственников детей-инвалидов, не достигших четырех лет.

Москва, Светлана Антонова

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