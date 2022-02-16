«Это же издевательство»: в Госдуме назвали рецепт борьбы с допинговой травлей российских спортсменов

Ситуация с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая оказалась в центре допингового скандала на Олимпиаде, можно сравнить с травлей ребенка, что является преступлением, за которым должно следовать наказание. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, России нужен закон для защиты спортсменов от унижения и ошибок, связанных с мнимыми допингами.

«Та ситуация, которая происходит вокруг наших спортсменов, особенно вокруг группы Этери Тутберидзе, – Камилы Валиевой, потрясла до глубины души – я думаю, что всех. Мы уже привыкли, что отняли флаг, гимн… Идет эта кампания, эта травля уже много-много лет. Когда у взрослых мужчин отнимают медали, а потом говорят – слушайте, ошибочка произошла, ну вернем вам медаль через полгода, через год. Это же недопустимо, это издевательство», – подчеркнул Нилов.

При этом депутат обратил внимание на очень большое количество ошибок Международного антидопингового агентства (WADA). «WADA, которая создалась как-бы для борьбы со злом, но сама превращается, зачастую, в это самое страшное зло. Вопрос один – а почему это не орган Международного олимпийского комитета, почему это независимая международная организация, которую в том числе финансирует и Россия? Из $27 млн бюджета один миллион – это взнос России. За свои же деньги, как мы уже к этому, к сожалению, привыкли, что в ПАСЕ, что в ОБСЕ, нас же до такой степени унижают, что нужно вмешиваться, в том числе, и Госдуме, и даже Генпрокуратуре и следственным органам в расследование причин, последствий, кто организовал, кто заказал, кто наказал за ошибки», – заявил он.

«За ошибки надо платить. Огромное количество ошибок. В этом случае, посмотрите, какой кибер-буллинг происходит, потому что унижение и травля детей – это преступление, только этого никто не замечает почему-то», – пояснил Нилов.

По его мнению, в России нужен закон о защите чести, достоинства и интересов спортсменов. «Такой закон в Америке есть, до десяти лет тюрьмы. У нас такого закона нет. Он должен быть!» – заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что 7 февраля церемония награждения российской команды на Олимпиаде в Пекине была отложена из-за анализа на допинг Валиевой, который был сделан еще в декабре 2021 года. Спортсменку первоначально временно отстранили от соревнований, что затем это решение было отменено. Тем не менее, МОК принял решение не проводить церемонию награждения с участием Валиевой, пока не завершится допинговое расследование.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»