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Среда, 16 февраля 2022, 18:03 мск

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«Может и зарплату за нас будет получать?» Госдума после напоминания Путина проиндексировала пенсии военных на 8,6%

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу в трех чтениях законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных с 1 января 2022 года. Документ был подготовлен правительством РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Думская оппозиция подобное решение предлагала при утверждении бюджета в ноябре прошлого года.

Выступая на пленарном заседании Госдумы, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что решение было принято только после повторного напоминания главы государства. «Мы когда с этой трибуны вам (фракции «Единая Россия») говорили, что деньги в бюджете есть, ну давайте при принятии бюджета предусмотрим это, вы почему-то за это не голосовали. Сейчас, когда это предложение сделал президент, тут же хором все стали поддерживать. Так может президент и зарплату за нас будет получать, если он за нас работу делает?» – отметил он.

По данным Минфина, прирост выплат составит 2 800 рублей, а средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет достигнет 33 300 рублей в месяц. Индексация коснется порядка 2,6 млн военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах. Предполагается, что выплаты начнутся с февраля, а за январь будет выплачена компенсация.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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