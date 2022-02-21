Подмосковье готовится принять беженцев из ЛДНР

В Московской области подготовлены пункты размещения для беженцев из Донбасса. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, принять жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) смогут в Волоколамске, Клину, Коломне, Зарайске, Подольске и Пушкине.

«В последнее время привлекает всех внимание ситуация на Донбассе – в ДНР, ЛНР. Мы все видим, какие тревожные события происходят, а также количество людей, которые выезжают оттуда, преимущественно это дети и женщины, <...> им нужна помощь. Завтра к нам прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске. Роман Львович (Шамнэ – глава Наро-Фоминского округа – ред.), я прошу вас подготовить встречу», – сказал губернатор, слова которого привидятся на официальном сайте регионального правительства.

Воробьев подчеркнул, что к этой работе должны подключиться все главы городских округов. «Здесь нужна наша забота, внимание, а, главное, разговор. Объясните, куда вы их размещаете», – отметил он, добавив, что важно дать возможность беженцам найти место работы, если у них есть такое желание.

Москва, Светлана Антонова

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