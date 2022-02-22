«Рост цен и снижение доходов бюджета»: новый проект правительства РФ может спровоцировать подорожание импортных товаров

Предложенные правительством РФ поправки в законы по таможенному регулированию могут спровоцировать рост цен на внутреннем рынке России. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента коммунисты отказались поддерживать документ, который в итоге был принят в первом чтении большинством голосов.

Авторы законопроекта считают, что документ направлен на борьбу с участниками внешнеэкономической деятельности, злоупотребляющими существующей 30-дневной отсрочкой вступления в силу изменений таможенного регулирования, а также предполагает повышение эффективности мер по удержанию цен на внутреннем рынке на отдельные виды товаров через установление новых пошлин или ставок.

Комментируя этот проект, Щапов обратил внимание, что такие поправки «затронут не только тех, кто злоупотребляет, но и всех участников внешнеэкономической деятельности». «В текущей ситуации требуется крайне осторожно относиться к любым таким предприятиям. Нельзя в борьбе с нарушителями поставить под угрозу деятельность добросовестных участников рынка, и как следствие объемы налоговых поступлений и рабочие места для наших граждан», – отметил он.

Парламентарий полагает, что отмена 30-дневного срока вступления в силу новых правил снизит «предсказуемость таможенного режима, его стабильность, а также возможность среднесрочного планирования» участников внешнеэкономической деятельности. «Не все участники рынка смогут заранее узнавать информацию о предстоящих изменениях в обход стандартных процедур. Они должны иметь временные рамки для прогнозирования изменений и законопроектом мы их этих рамок лишаем», – констатировал депутат.

Как считает Щапов, решение правительства РФ может спровоцировать новое подорожание импорта на внутреннем рынке. «Ценой этого может стать повышение цен на все товары в рамках внешне-экономической деятельности, так как предприятия будут вынуждены закладывать в цену увечившиеся риски быстрых изменений норм таможенного регулирования. Как следствие, есть серьезный риск, что вырастут совокупные расходы населения на импортные продукты», – подчеркнул он.

«Нам предлагается ухудшить предсказуемость таможенного режима для всех участников рынка, создать риски роста цен для граждан и риски снижения доходов бюджета. Возможно, надо найти иные способы бороться с злоупотреблениями. В связи с изложенным наша фракция не может поддержать данный законопроект», – заключил Щапов.

Тем не менее, большинством голосов Госдума принята в первом чтении предложенные правительством поправки в правила таможенного регулирования.

Москва, Мария Соколова

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