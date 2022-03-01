Депутат Госдумы включен в санкционный список – по собственной просьбе

Депутат Госдумы от «Единой России», известный политолог Олег Матвейчев включен в санкционные списки по собственной просьбе. Об этом в соцсетях сообщил сам парламентарий, который ранее направил соответствующее официальное обращение главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю.

Матвейчев отмечал, что во время голосования о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик отсутствовал на пленарном заседании Госдумы из-за болезни, но поддерживает решение российского парламента.

«Все последние годы моей деятельности свидетельствуют о том, что я всегда поддерживал эти республики и даже посещал Донбасс в 2019 году с гуманитарной миссией. Кроме того, я также имею медаль «За защиту Республики Крым», которую получил за свое активное участие в присоединении Крыма в 2014 году», – пояснил Матвейчев свою просьбу в обращении к Боррелю, текст которого есть в распоряжении редакции РИА «Новый День».

Москва, Светлана Антонова

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