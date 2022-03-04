«Многие, к сожалению, едут рассудком»: в Кремле отреагировали на скандальный выпад американского сенатора в адрес Путина

Скандальное заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости «убрать Путина» можно считать «русофобским» припадком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас «многие, к сожалению, едут рассудком».
«К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, где происходит такое истеричное предельное нагнетание русофобского припадка, очень сложно подобрать слова», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
При этом представитель Кремля выразил сожаление, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, здравие ума».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (президента РФ Владимира Путина), окажет стране и миру большую услугу». В ответ посольство РФ в США потребовало официально осудить преступное высказывание сенатора про Путина.
Москва, Светлана Антонова
© 2022, РИА «Новый День»
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