«Многие, к сожалению, едут рассудком»: в Кремле отреагировали на скандальный выпад американского сенатора в адрес Путина

Скандальное заявление американского сенатора Линдси Грэма о необходимости «убрать Путина» можно считать «русофобским» припадком. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что сейчас «многие, к сожалению, едут рассудком».

«К сожалению, действительно, в такой крайне напряженной атмосфере, а тем более в таких странах, как США, где происходит такое истеричное предельное нагнетание русофобского припадка, очень сложно подобрать слова», – пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом представитель Кремля выразил сожаление, что «в эти дни не всем удается сохранять трезвость ума, здравие ума».

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (президента РФ Владимира Путина), окажет стране и миру большую услугу». В ответ посольство РФ в США потребовало официально осудить преступное высказывание сенатора про Путина.

Москва, Светлана Антонова

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