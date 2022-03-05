В России готовятся ценовые ограничения: в Госдуме рассматривают варианты антикризисных мер

Нижняя палата российского парламента рассматривает возможность введения очередных ценовых ограничений, чтобы не допустить необоснованного подорожания товаров. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн по итогам заседания думского совета по вопросам социальной защиты. По его словам, сейчас обсуждается несколько вариантов.

«Государство, Государственная Дума и исполнительная власть, безусловно, должна принять самые решительные меры для того, чтобы обуздать необоснованный рост цен. Нам предстоит выработать необходимые механизмы, в том числе, возможно, и законодательного характера. Мы будем обсуждать различные пути, в том числе и возможность установления определенных ценовых коридоров», – цитирует Хинштейна «Интерфакс».

Депутат обратил внимание, что весной 2020 года Госдума уже принимала инициативы, ограничившие рост цен на лекарства и медикаменты. «Не исключаю, что нам придется идти по этому же пути для того, чтобы наши жители, наши граждане не были заложниками в руках алчных предпринимателей, коммерсантов», – сказал парламентарий.

Как предполагается, на следующей неделе Госдума намерена заслушать доклады министерств и ведомств, в том числе Федеральной антимонопольной службы, – которые отвечают за ценовую политику в РФ. Ранее заявлялось, что нижняя палата парламента будет бороться с подъемом цен на продукты питания, лекарства и строительные материалы и лекарства.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании нижней палаты парламента публично отчитал чиновников правительства РФ, которые оказались не в курсе реальной ситуации с ценами в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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