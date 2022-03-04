«Откуда такая стоимость?» Госдума ждет от правительства РФ объяснений по необоснованному росту цен

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал представителей правительства РФ, которые не смогли внятно ответить на вопросы о необоснованном росте цен на стройматериалы, и посоветовал чиновникам отправиться изучать ситуацию в регионы. При этом председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что на следующей неделе на дополнительные пленарные заседания Госдумы будут вызваны члены кабинета министров, которые отвечают за ценовую политику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании представитель правительства не смог ответить на прямой вопрос спикера Госдумы о том, сколько сейчас стоит доска, отметив, что работа в этом направлении ведется. Такой ответ вызвал у возмущение Володина.

«Работа ведется… но когда вы будете знать, сколько стоит куб доски, тогда поймете в чем суть проблемы, – заявил спикер Госдумы, а его слова вызвали аплодисменты депутатов. – Какой профессионализм?!.. Надо знать ситуацию на местах – никто не мешает. Если вчера доска стоила 7 тысяч, сейчас она 20 тысяч, а единственная возможность у наших коллег из правительства вести диалог с обществом – прийти в Думу и ответить на вопросы, и к ним надо готовиться».

При этом Володин подчеркнул, что в условиях санкций нужно развивать внутренний спрос, чему не способствует ситуация с необоснованным ростом стоимости стройматериалов, что может свидетельствовать о ценовом сговоре. «Лес – наш, доска производная из кругляка, понятно, что пиломатериалы – тоже здесь распиловка происходит. Причем, зарплата у тех, кто работает на пилорамах не выросла. Откуда тогда такая стоимость-то? Сейчас вот санкции. По идее, все должно не вырасти в цене, а подешеветь. Металл – такая же ситуация. Нам надо развивать внутренний спрос, внутренний рынок… Почему рост цен по этим двум категориям? Такая же ситуация по удобрениям», – констатировал он.

«Коллеги из правительства, есть предложение. У депутатов каждый месяц региональная неделя. Берите за свой счет и вместе с депутатами – в регионы, где проходят встречи с избирателями, – сказал Володин под аплодисменты депутатов. – Тогда вы поймете, о чем речь идет. Мы же с вами сейчас единое целое. Дума утверждает министров. Министры вас назначают – заместителей. Поэтому нам важно, чтобы вы были эффективными – об этом речь идет. А когда все современные, языки выучили, KPI, многое другое, но не знаем жизнь на местах, это все не поможет в решении вопросов».

Вместе с тем спикер Госдумы поручил пригласить на следующей неделе на дополнительные пленарные заседания нижней палаты парламента представителей правительства, отвечающих за ценовую политику. «Ну уж эти вопросы, коллеги, мы сейчас в ситуации, в которой оказались, должны быть точно решены с учетом понижения цен! А так зарплата тех, кто работает в металлургии, не растет – у рабочего класса, а доходы растут. А за счет кого? Одно дело, когда экспорт развивается, понятно. А если экспорт уменьшается, здесь-то почему цена должна расти? Вот об этом поговорим. У нас дополнительные заседания будут 10 и 11 (марта), давайте определимся и пригласим наших коллег. А предложение поехать и пообщаться в избирательные округа, используйте, коллеги, используйте такую возможность. Пишите бумагу, чтобы министр отпустил заместителей за свой счет с вами в командировку», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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