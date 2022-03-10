«Не там ищем экономических диверсантов»: в Госдуме назвали реальную причину роста цен в России

Рост цен в России спровоцировали решения правительства РФ прошлых лет и последние действия Центробанка РФ, которые можно назвать экономической диверсией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг по итогам правительственного часа с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максимом Шаскольским. По мнению парламентария, вопросы о резком повышении инфляции нужно задавать не ФАС, а финансово-экономическому блоку правительства и Центробанка РФ.

«Кроме представителей ФАС, должны были быть руководитель Центробанка (Эльвира Набиуллина), министр финансов (Антон Силуанов), министр экономического развития (Максим Решетников), а еще лучше, если бы был вице-премьер [Андрей] Белоусов. Вот тогда бы мы получили ответы на все вопросы. Вы задаете вопросы Шаскольскому – почему растут цены... Он пытается объяснить, что вообще-то учетная ставка и – вы задайте этот вопрос Набиуллиной… Я бы рад задать ей вопрос, но ее здесь нет», – сказал Гартунг.

По его словам, реальной причиной ускорения роста цен в России стало решение Центробанка повысить ключевую ставку более чем в два раза. «Я с этой трибуны не раз говорил – Эльвира Сахипзадовна, если вы будете повышать ставку в надежде на то, что остановите рост цен, вы сделаете ровно обратное – вы разгоните цены. Что произошло? Она подняла ставку с 9,5 до 11%. Цены остановились? Нет, они еще быстрее пошли вверх», – подчеркнул депутат.

«Мало того – чем больше мы вводим ограничений, тем больше паники у населения – люди побежали в банки снимать деньги. Вы начинаете еще ограничения вводить – еще больше паники. Это на финансовых рынках сейчас творится», – констатировал Гартунг.

Вместе с тем, как считает парламентарий, давно пора отменять налоговый маневр в «нефтянке», так как он не остановит рост цен, а только все больше и больше будет изымать средства из бюджета. При этом Гартунг отметил, что ситуацию с ростом цен на металл также можно расценить как экономическую диверсию.

«Мы отвязали цены на зерно от мировых – ввели плавающую экспортную пошлину и квоты еще там работают, и никакое ВТО нам не мешает. Вот в зерновой отрасли это работает. Как только говорим – давайте хороший этот механизм на металлургию перенесем, он так же хорошо будет работать – мы тут же отвяжем внутрироссийские цены на металл, на сталь от мировых. Нам говорят – нет, не работает. Ну это же не Шаскольский придумал. Это же экономический блок правительства такие решения принимает, и они разгоняют инфляцию. Хоть аресты начнутся… Экономические диверсанты, мародеры – как угодно, мы сейчас про это будем говорить. Мы не там их ищем, экономических диверсантов. Понимаете? Нужно правильные решения принимать», – подчеркнул депутат.

Гартунг также обратил внимание 70% строительно-дорожной техники в России – импортного производства, что также грозит обернуться повышением инфляции. «Как вы думаете – при таком скачке доллара, а, тем более, сейчас еще и санкции ввели, ничего не возят, она (техника) вырастет в цене? Она (цена) даже не на 30, 40, 60%, она в разы вырастет. Посмотрите на автомобили рост цен какой – это объективная реальность, потому что просто рынок провалился. Нет товаров. Это, конечно, проблема, но это и возможность. Любая проблема – это возможность развить свою экономику. Эти 70% иностранных поставщиков, которые сейчас сюда поставляют, мы можем заместить, у нас все для этого есть. Может быть, не за полгода, но за пару лет точно можем сделать, на строительно-дорожной технике – все можем сделать», – пояснил парламентарий.

«Это серьезный вызов, с которым мы никогда не сталкивались. Но это для нас и возможность реализовать все те инициативы, которые внесены были в Госдуму, и в случае принятия они изменят ситуацию», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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