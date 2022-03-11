Второй антикризисный пакет законопроектов правительства РФ по поддержке граждан и бизнеса одобрен Госдумой

Нижняя палата российского парламента одобрила второй пакет правительственных законопроектов по поддержке граждан и бизнеса. Меры касаются поддержки строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний, предусматривают упрощенный ввоз лекарств, а также касаются защиты сбережений граждан.

В частности, предусмотрено освобождение граждан от подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 млн рублей, а также на уплату налогов на доходы по депозитам за 2021-2022 годы. Также будет введена корректировка транспортного налога, который будет начисляться на автомобили стоимостью от 10 млн рублей.

Гостиничный бизнес предлагается освободить от налога на добавленную стоимость на пять лет. Это коснется владельцев отелей, а также инвесторов, которые строят и предоставляют в аренду и управление гостиницы и иные средства размещения. Для IT-бизнеса до конца 2024 года будет установлена нулевая ставка по налогу на прибыль.

Поддержка транспортной отрасли позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Это позволит сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. При этом правительство РФ получит право ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути. Кроме того, проектом закона предусмотрена отсрочка проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что позволит компаниям перераспределить финансовые средства в текущих условиях.

Для поддержки строительной отрасли будет упрощена разработка градостроительной документации, появятся льготы по аренде земельных участков и другие меры поддержки. В частности, при разработке и согласовании, например, проекта планировки территории, могут быть отменены некоторые процедуры и сокращены сроки рассмотрения документов. Кроме того, ускорится предоставление земельных участков под строительство, продление действующих договоров аренды, а уполномоченные органы получат право устанавливать льготы для арендаторов.

Решится также проблема роста штрафов за неуплату ЖКУ, размер которых привязан к ключевой ставке Банка России. После принятия закона у правительства появится возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пеней и штрафов.

Законопроект разрешает до конца 2022 года ввоз и обращение лекарственных препаратов в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.

Кроме того, предусмотрен ряд упрощений в регулировании ввоза товаров на территорию России и таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, на шесть лет предоставляется право ввоза многокомпонентного товара в рамках нескольких внешнеэкономических сделок.

Предложения правительства РФ предусматривают и увеличение срока нанесения специальных федеральных марок и ввоза в РФ маркированной алкогольной продукции с 9 до 18 месяцев до 31 мая 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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