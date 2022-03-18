К Набиуллиной очень много вопросов: фракция ЛДПР в Госдуме готовится к острой дискуссии накануне переназначения главы ЦБ

К руководителю Банка России Эльвире Набиуллиной накопилось очень много вопросов. Об этом говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме в связи с выдвижением ее кандидатуры для назначения на новый срок полномочий на посту главы Центробанка. Сообщается, что окончательное решение по данному вопросу депутаты примут после дискуссии в Набиуллиной.

«Мы ожидаем встречи с кандидатом. Затем фракция ЛДПР будет обсуждать свое будущее голосование по этому вопросу на закрытом собрании. Ожидается очень острая дискуссия, потому что к Эльвире Набиуллиной много вопросов. Прежде всего, почему столько лет ставилась задача уйти от доллара, а фактически половина наших золотовалютных резервов в одночасье, по щелчку пальцев была заблокирована, и Россия оказалась на грани технического дефолта по внешним долгам?» – отмечают в ЛДПР.

Парламентарии также хотят услышать почему вместо перевода активов в золото, национальные накопления вкладывались в валюты недружественных стран, и зачем вообще России внешние долги. «Почему эмиссия рублей в России привязана к наличию долларовых активов? Мы обслуживаем свою национальную экономику или заокеанскую?» – говорится в заявлении фракции ЛДПР.

«ЦБ злоупотребляет своим главным инструментом – ключевой ставкой. Сейчас она на запредельном уровне в 20%. Это фактически можно приравнять к блокировке экономики России. Цель понятна – остановить валютные спекуляции. Но какой ценой? Турция в аналогичной ситуации волатильности национальной валюты пошла по другому пути – снизила ставку для минимума, чтобы развязать руки бизнесу и развивать свою экономику, а не отсиживаться», – подчеркнула фракция ЛДПР.

Кроме того, либерал-демократы обратили внимание на «ненормальную банковскую практику с кредитами для бизнеса и валютными спекуляциями». «Банки получают ликвидность от ЦБ, но вместо того, чтобы создавать кредитные линии для реального сектора – играют на эти деньги на бирже против рубля. Вопрос по коллекторским, страховым, микрофинансовым организациям, которые просто обдирают наших граждан. Это вопросы адресованы в целом к кредитно-денежной политике России», – подчеркнули во фракции, заключив, что «ЛДПР озвучит своё окончательное решение ближе к голосованию по кандидатуре главы ЦБ».

Ранее сегодня лидер «Справедливой России – За Правду» Сергей Миронов заявил, что его фракция в Госдуме не поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы Банка России.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года. Глава Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост руководителя Центробанка на рассмотрение Госдумы представляет президент.

Сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ.

Москва, Мария Соколова

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