Миронов решился возразить Путину: «эсеры» в Госдуме отказались поддержать назначение Набиуллиной на пост главы Банка России

Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме не поддержит переназначение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка. Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов. По его оценке, отрицательные последствия от этого назначения будут гораздо существеннее, чем гипотетический позитив.

«Наша фракция негативно оценивает результаты деятельности Центробанка – причем по всем направлениям: и по регулированию финансовых рынков, и по обеспечению устойчивости рубля, и по кредитной политике. Я уже не говорю о безответственной практике размещения золотовалютных резервов в иностранных ценных бумагах, в результате чего наша страна потеряла более 300 миллиардов долларов», – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Политик напомнил, что в сентябре 2021 года партия «Справедливая Россия – За правду» выступала за отставку Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова, и добавил, что эта позиция «эсеров» не изменилась.

«Наша позиция не меняется, потому что не меняется политика этих ведомств. Я плохо представляю, как мы будем развивать конкурентоспособную экономику, ориентированную на внутренний рынок, при сохранении прежнего курса Центробанка. Не исключаю, что переназначение главы ЦБ в сложившейся ситуации может восприниматься как фактор некоей стабильности, но отрицательные последствия данного решения наверняка многократно перекроют гипотетический позитив», – заключил Миронов.

Напомним, Набиуллина регулярно подвергалась жесткой критике со стороны депутатов Госдумы и неправительственных экономистов. Суть претензий сводилась к тому, что деятельность финансового регулятора, несмотря на официально заявленные цели по сдерживанию инфляции, на самом деле провоцирует рост цен внутри РФ, а также создает условия для вывода капитала из страны. Осенью прошлого года выпады против ЦБ участились. В ноябре лидер «Справедливой России – За правду» подчеркивал, действия Центробанка РФ, в том числе по повышению ключевой ставки, не соответствуют интересам России. «Следование нормам Международного валютного фонда – это не есть соответствие действий Центробанка интересам Российской Федерации», – констатировал он.

При этом в одном из последних комментариев Миронова, опубликованных его пресс-центром, лидер «эсеров» также выступил против поддержания ключевой ставки на уровне 20%, поскольку, по его мнению, это сильно вредит отечественной экономике. «Повышение ставки в первые дни санкций позволило остановить отток средств из финансовой системы и валютные спекуляции. Сейчас валютный рынок ограничен, а банки привлекли достаточно средств на депозиты. Высокие ставки по уже открытым депозитам должны сохраняться, но ключевую ставку необходимо снижать. Она парализует развитие нашего бизнеса и промышленности, которые и так сталкиваются с санкционным давлением. Не надо добавлять им внутренних проблем», – заявил Миронов.

По его словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ не смогла остановить падение рубля и рост цен, – ни сейчас, ни в предыдущие годы. «Рассуждения о том, что высокая ставка позволяет снизить инфляцию, не подтверждаются практикой. Наоборот, предприятия, которые сегодня берут дорогие кредиты, чтобы выжить, будут поднимать цены на свои товары и услуги для конечного потребителя. Не говоря уже о том, что не только бизнес, но и граждане сегодня вынуждены оформлять займы под заоблачные проценты», – подчеркнул политик.

Примечательно, что после введения новых западных санкций в ответ на спецоперацию Минобороны РФ на Украине, в Госдуме вновь обратили внимание на эту проблему и поставили вопрос об отставке Набиуллиной. Так, депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что сейчас нужно принять меры, чтобы отечественная банковская система работала на Россию. «Может даже, поставить вопрос о замене председателя Центробанка, который в принципе не сохранил собранные колоссальные золотовалютные резервы и нанес удар в спину в самый неподходящий момент – три триллиона сжег за два дня», – заявил Коломейцев, комментируя потерю Россией значительной части золотовалютных резервов из-за западных санкций. Слова парламентария прозвучали под аплодисменты коллег.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет, и истекают 24 июня 2022 года. Глава Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост руководителя Центробанка на рассмотрение Госдумы представляет президент.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ РФ. Сегодня же ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 20%.

Москва, Светлана Антонова

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