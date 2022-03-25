Генштаб РФ: ВВС и ПВО Украины полностью уничтожены, потери ВСУ – порядка 30 тысяч человек

На Украине практически полностью уничтожены ВВС и системы ПВО, также военно-морские силы. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. По его словам, под контроль взято 93% территории Луганской народной республики (ЛНР) и более половины территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Подразделениями народной милиции ЛНР освобождено 93% территории республики. В настоящее время ведутся бои на подступах к Северодонецку и Лисичанску… Народной милицией ДНР взято под контроль 54% территории. Продолжается освобождение города Мариуполь… Подразделения Вооруженных сил РФ совместно с народной милицией ДНР ведут наступление по освобождению населенных пунктов западнее Донецка», – сообщил представитель Генштаба (здесь и далее – цитата по «Интерфаксу»).

Рудской обратил внимание, что демилитаризация Украины достигается «нанесением высокоточных ударов» по военной инфраструктуре, местам дислокации воинских частей и «разгромом противостоящих группировок противника». «Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тысяч тонн боеприпасов», – пояснил он, отметив, что российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины.

«На момент начала специальной военной операции, Вооруженные силы Украины вместе с Нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч – безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные… Организованных резервов у Украины не осталось. Потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь», – уточнил Рудской.

По его словам, за месяц проведения спецоперации на Украине заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Рудской пояснил, что блокировка позволяет не только сковывать силы противника и не дает ему возможности «усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР».

Начальник ГОУ Генштаба подчеркнул, что основные задачи первого этапа операции на Украине в целом выполнены. «Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса», – заключил Рудской.

Москва, Мария Соколова

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