Генштаб РФ сообщил о гибели на Украине более 1,3 тысячи российских военнослужащих

В ходе спецоперации Минобороны РФ на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий, еще 3 825 – получили ранения. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сегодня на брифинге.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», – цитирует ТАСС начальника ГОУ Генштаба РФ.

Рудской подчеркнул, что государство возьмет на себя поддержку их семей – «поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса».

Ранее он сообщил, что потери ВСУ и Нацгвардии Украины составили порядка 30 тысяч человек, практически полностью уничтожены украинские ВВС и системы ПВО, также военно-морские силы. По словам Рудского, под контроль взято 93% территории ЛНР и более половины ДНР. Также он отметил, что за месяц проведения спецоперации на Украине заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области.

Напомним, спецоперация Минобороны на Украине началась 24 февраля после распоряжения президента РФ Владимира Путина. Верховный главнокомандующий подчеркнул, что ее целью является не оккупация, а демилитаризация и денацификация украинских территорий.

Москва, Мария Соколова

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