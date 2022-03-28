«Цены на хлеб будут расти»: глава Российского зернового союза назвал ситуацию в сельском хозяйстве катастрофической

В отечественном сельхозпроизводстве сложилась катастрофическая ситуация, а меры правительства РФ в санкционных условиях зачастую стимулируют уничтожение отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, на фоне множества проблем рост цен на хлеб продолжится, но причиной станет не подорожание зерна.

Административное «подавление» цен не поможет

«Цены на хлеб будут расти однозначно… Темпы роста будут зависеть от стоимости, например, топлива или энергоресурсов, поскольку это серьезная статья затрат в хлебопечении… Обратите внимание, мы подавляем и регулируем цены на зерно, не цены на хлеб. В себестоимости исторические колебания в зерновой доле (цены на хлеб) от 12 до 23% максимум, когда рекордные цены на зерно. Все остальное вообще никакого отношения к зерну не имеет», – пояснил Злочевский, уточнив, что только доставка хлебобулочных изделий с завода прибавляет к их стоимости до 30%.

Как считает глава Российского зернового союза, проблему доступности продуктов нельзя решить через «подавление» цен. «Потому что вы уничтожаете тем самым мотивацию и производственную базу… При этом для малоимущего, а как правило, это косметическое подавление цен, – оно же нереальное. В разы понизить цены, кого мы обманываем, таким способом невозможно. У нас цены (на зерно) естественным образом без всякого регулирования в 9-м году обвалились в три раза. Цена буханки хлеба за этот же год выросла на 6 рублей – с 26 до 32 рублей за килограмм», – пояснил он, обратив внимание, что государство должно адресно помогать малоимущим через «программы адресной продовольственной помощи».

Кредит под 30% никто не выдержит

Злочевский подчеркнул, что положение отрасли усугубляет перевод поставок на 100-процентную предоплату. «Надо учитывать, что у нас есть целые сегменты, которые вообще не работали по предоплате – все средства защиты растений всегда поставлялись с длинными отсрочками до года. И это большие суммы. Только у одной компании эти суммы могли измеряться миллиардами рублей. Это диктует необходимость спроса на деньги. Спрос на деньги выражается под посевную кампанию в росте в геометрической прогрессии, а деньги стали полностью недоступны. Понятное дело, что (кредит) под 30% – это просто экономика не выдержит ни одного производственного процесса», – констатировал он.

Как считает глава зернового союза, текущая ситуация требует срочной перестройки экономики и особенно зернового сектора в мобилизационный формат, а также очень тщательного анализа информации, с достоверностью которой «складывались в последние годы существенные проблемы».

«По данным регионов, у нас засеяно под озимыми 18,4 млн га. На прошлой неделе Минсельхоз отправил справку в Госдуму – 19 млн га. Где и как за зиму могли досеять 600 тысяч гектаров – это большой вопрос. Кто-нибудь может подсчитать, сколько в этих 18,4 уже приписанных площадей? А ведь мы весь этот озимый сев проводили под давлением со стороны региональных администраций на крестьян под угрозой невыплаты субсидий – дай план, а план – 19,8 млн га. Это история не сегодняшнего какого-то кризисного резкого момента, а последних лет нашей жизни – вот это давление, которое заканчивается просто необъективной информацией… Раз фундамент кривой, значит и здание прямым не будет», – подчеркнул он.

Курс на уничтожение…

В то же время, по его мнению, со стороны правительства следуют «крайне неаккуратные движения». «Текущая ситуация, с точки зрения рыночных параметров, – она же катастрофическая… Сегодня внутренняя закупочная цена у крестьян в результате падения курса рубля спустилась – при том, что внутренние цены в рублях растут, и достаточно динамично... 300 долларов разницы в цене мировой и внутренней – это какой-то астрономический показатель… Это означает, что вы ударяете таким регулированием, в первую очередь, по нашим возможностям производства и по инвестициям, потому что это крайне непривлекательные условия для любых инвестиций в производственной сфере. И регулятор говорит, вот это теперь будет всегда», – отметил Злочевский.

По его словам, складывается впечатление, что антикризисные меры правительства РФ направлены на уничтожение сельского хозяйства. «Мы уничтожаем через такой подход, через такую политику нашу отечественную производственную базу. Уничтожаем! Ну если мы не хотим иметь сельское хозяйство, тогда – да, такая политика, наверное, имеет под собой почву. Но я не слышал с самых верхних уровней регулирования, что мы не хотим иметь сельское хозяйство. Наоборот, всегда и в нынешних условиях, особенно под санкционным давлением, надо срочно и немедленно сделать все для того, чтобы нарастить наш аграрный потенциал», – констатировал он.

«Мы должны расти, как мы росли в самые кризисные годы, а не уничтожать собственный потенциал. Это проявится в отчетах следующего года в Росстате – мы уже дефакто падаем. Экономика сельского хозяйства уже имеет рецессию на текущий момент из-за этой системы регулирования и ни из-за чего другого», – подчеркнул глава зернового союза.

Провал импортозамещения

Злочевский считает, что со стороны правительства РФ не было создано условий для развития импортозамещения. «Условия сформировались просто из-за того, что рубль сильно упал (в 2014 году), и это привело на какое-то время к экономической мотивации включения в процесс и замещения импортных ресурсов, которые подорожали из-за этого в два раза. Именно на этом было построено импортозамещение в области сыров, например, и так далее... А то, что чиновники брали на вооружение этот процесс и ставили галочки о том, что они приняли необходимые решения, – это уже было следствием обвала рубля. Они просто использовали это для аргументации своих позиций. Но реально ни одного решения о том, чтобы промотивировать без этого фактора падения рубля вот это импортозамещение, не было принято», – констатировал он.

«И самый главный аспект этого процесса – это НДС, налог на добавленную стоимость, который повысился, избавившись от некоторых льготных режимов за этот исторический период с 18 до 20% – особенно в тех направлениях, где остро требовалось импортозамещение. Объясню: 20% НДС убивает вообще любой процесс инвестиций в импортозамещение. Потому что такая высокая ставка НДС убивает добавленную стоимость… Напомню, например, в Турции налог 5%. В результате наших решений те же семена невыгодно производить на территории РФ вообще. Их выгодней производить в той же Турции для РФ, для российских посевов», – заключил Злоческий.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»