Страшнее, чем дефолт-98: без экономической революции Россию ждет социальная катастрофа

При сохранении нынешней финансово-экономической политики Россию ожидает катастрофа и социальный взрыв. Такое мнение высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в эфире Общественной службы новостей. По его оценке, в нынешних условиях ситуацию не спасет, даже если Европа начнет покупать российский газ за рубли.

«Даже если они привезут нам валюту, и будут покупать за рубли газ… если дальше будет Набиуллина, Силуанов и команда, эти деньги вместо того, чтобы быть направленными на развитие промышленности, на низкие налоги для сельского хозяйства, для малого бизнеса, на модернизацию, закупку импорта, стратегически необходимого для страны, если эти деньги опять будут в кубышке, – если мы дальше будем копить гробовую заначку, мы через пять лет придем в такой супер кризис, что нам не помогут ни торговля за рубли, ни за фантики, ни за стеклышки, ни за ракушки», – констатировал эксперт.

Как считает Жуковский, сейчас все ресурсы России должны быть направлены на внутреннее экономическое развитие страны. «У нас не цель в том, чтобы собачиться с Западом, с Америкой… Задача – модернизация страны, слезание с сырьевой критической зависимости, от вот этого статуса бензоколонки. Преодоление технологической зависимости сейчас важнейший вопрос, чтобы Россия наконец-то перестала быть в зависимом положении и рынком сбыта для Китая, Европы и Америки, и реально мы создавали бОльшую добавочную стоимость», – отметил он.

«У нас норма инвестиций – сколько мы инвестируем в экономику – 21% три десятилетия подряд. Должно быть 35-40% на уровне Юго-Восточной Азии – Кореи, Японии и Китая… Мы сейчас почему находимся в такой ужасной зависимости, что мы не можем ни памперсы произвести, ни прокладки, ни чипы, ни микросхемы, ни запчасти для «АвтоВАЗа», потому что два десятилетия, пока было дорогое сырье, у нас была «кудриномика», «силуановщина», мы поддерживали дефицит денег в экономике, мы не вкладывали (в развитие). Нужны революционные изменения в экономике, но эволюционным путем, предлагаем просто заменить экономическую политику», – пояснил Жуковский.

«У нас огромный потенциал. Китай – в 91-м году его экономика была меньше на треть экономики РФ, даже не СССР. Китай с тех пор вырос в 14 раз, а мы на нулях», – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сейчас «речь о физиологическом, сущностном выживании России», а при сохранении нынешней финансово-экономической политики «мы действительно закончим жуткой социально-экономической катастрофой и взрывом». «Необходима кадровая революция. Революция сверху лучше, спокойней, чем революция снизу. Поэтому мы за то, чтобы сверху это происходило. Надо быть безумно тупым и глупым, как говорил один великий физик, делая одни и те же действия, надеяться на другой результат. Надо быть мазохистом. Если сейчас Набиуллина и команда остаются, мы точно придем к дефолту. И как сказал Дерипаска, хоть и олигарх, экспортер алюминия, – он же сказал правильную фразу, что будет дефолт в три раза страшней, чем 98-го года», – заключил Жуковский.

Москва, Мария Соколова

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