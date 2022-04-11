«Вы увидите, что такое украинский нацизм»: депутат Госдумы обратился к канцлеру Германии

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев направил обращение на имя канцлера Германии Олафа Шольца с требованием изобличить преступников, которые осквернили памятник советскому Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Как заявил парламентарий, безнаказанность вандалов станет сигналом, что нынешняя власть в ФРГ не просто покровительствует украинским нацистам, но и сама является нацистской.

Матвейчев обратил внимание, что акт вандализма по отношению к знаменитому монументу «лишний раз показывает лживость утверждений о том, что «на Украине нет нацизма». «Заявления о том, что Зеленский, будучи по происхождению евреем, не может быть нацистом, являются неубедительными отговорками… Сейчас некоторые политики, в том числе и германские, пытаются выдать вандализм украинских нацистов за мелкое хулиганство…» – отметил депутат.

«Господин Шольц! Для вас и для всей Германии дело чести – не только привести в порядок мемориал в Трептов-парке, но и оградить его от вандализма многочисленных украинских беженцев, среди которых огромное количество нацистов. В ближайшее время, когда они наводнят Германию и лишат спокойной жизни мирных жителей, вы наконец-то увидите, что такое украинский нацизм воочию. Раньше вы только слышали о нём от нас, но не верили нам. Но когда они поставят на уши всю Германию, вы уже не сможете сказать, что это все была только русская пропаганда. Ваш долг – найти преступников, которые это совершили… Только так Германия сможет показать всему миру, что еще не перешла опасную черту, не скатилась в свое нацистское прошлое» – подчеркнул Матвейчев.

«Сокрытие преступников ясно покажет всему миру, что нынешняя власть в Германии не просто покровительствует нацистам, но и является нацистской… При следующих исторических столкновениях от русских вам уже трудно будет ожидать пощады. Несомненно одно – мы победим в любом случае, с вами или без вас, потому что за нами Бог, за нами Правда», – заключил парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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