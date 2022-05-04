«Газпром»: Польша подключила «виртуальный реверс» российского газа

Польша после отказа от приобретения российского газа за рубли стала получать «голубое топливо» из РФ по «виртуальному реверсу» из Италии и Франции. Об этом сообщил официальный представитель российского газового концерна «Газпром» Сергей Куприянов.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по «Ямал – Европе». Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – уточнил он.

По словам Куприянова, Польша использует этот газ, в том числе, для закачки в свои подземные хранилища. «При этом ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%, а ПХГ Польши – на 80%», – отметил официальный представитель «Газпрома» в комментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале корпорации.

Примечательно, что одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.

Ранее Куприянов сообщал, что отказ Польши от российского газа не соответствуют действительности. По его словам, эта страна стала получать прежний объем российского «голубого топлива» реверсом из Германии, который теперь, как выяснилось, стал поступать по «виртуальному реверсу».

Москва, Светлана Антонова

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