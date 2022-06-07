«Рискуем превратиться в пустое пространство»: не исполненные за 10 лет поручения Путина ставят под угрозу весь «Русский мир»

В России до сих пор не выполнены поставленные 10 лет назад президентом Владимиром Путиным задачи цивилизационной важности по сохранению «Русского мира». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Политик обратил внимание, что в настоящее время русский язык – самый быстроисчезающий в мире.

«Ровно 10 лет назад в своей программной статье «Россия и меняющийся мир» Владимир Владимирович Путин написал о том, что мы должны в разы увеличить наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски и понимают русский. Сделано? Нет. Не потому, что саботаж, а потому что это очень и очень непросто, когда на постсоветском пространстве, на той же Украине еще до братоубийственного кризиса с 08-го по 13-й год закрыли 650 русских школ», – пояснил Слуцкий.

При этом депутат обратил внимание на скорость, с которой исчезает русский язык. «Сегодня, к великому сожалению, на русском языке говорит 270 млн человек против 350 млн говорящих по-русски в 90-м году. Ничтожный в историческом масштабе отрезок времени в 30 лет, но минус 80 млн человек. Ни один язык не исчезал так быстро с лица земли за последнее столетие, как русский», – констатировал Слуцкий.

«Русский язык – это цементирующая, фундаментальная основа «Русского мира». И на плечах именно нашего поколения лежит ответственность за то, чтобы этот коллапс повернуть вспять. Сегодняшняя структура, которая ответственна в федеральной системе исполнительной власти РФ, агентство Россотрудничество напоминает автомобиль хорошей марки с профессиональным водителем, которые знают куда и как ехать, но с пустым топливным баком. Нам надо в разы, как призывал президент, увеличить господдержку тех программ и тех структур федеральной исполнительной власти, которые нацелены и заточены на решение цивилизационных задач для «Русского мира» и для нашей страны», – подчеркнул лидер ЛДПР.

Парламентарий также напомнил еще об одной задаче, поставленной главой государства, – возвращение соотечественников в Россию. «Президент пишет, что если демографическая, миграционная, национальная политики будут идти так же, как и сейчас, то мы рискуем в ближайшем будущем, цитирую, превратиться в пустое пространство, судьба которого будет решаться не нами. У нас шестая часть суши, но всего лишь 2% от населения Земли. И тысячи людей, которые стоят на консульском учете в загранучреждениях РФ», – отметил он.

«Позор, когда люди из крупнейших диаспор, напомню, это Германия, США, Израиль возвращались и затем уезжали обратно – потому, что высокая преступность, не на том уровне школы, поликлиники», – подчеркнул он.

Кроме того, политик обратил внимание на проблемы еще с одной важной для решения цивилизационных задач сферой – иновещанием, которое за последние 30 лет сократилось более чем в 100 раз. «Нас не слышно. Именно поэтому образ России в мире нашим «стратегическим друзьям» на Западе так легко деформировать, демонизировать, маргинализировать», – считает он.

«Президент поставил совершенно правильные своевременные задачи. И особенно актуальны они сегодня, когда страна подвергается беспрецедентному внешнему давлению, когда нам всем необходимо стереть искусственные разделительные линии между собой, и сплотиться вокруг этой линии на решение цивилизационной важности задач по поддержке русского языка, возвращению соотечественников домой в Россию, возобновлению и созданию лучшей в мире системы образования, по поддержке иновещания и многие другие задачи, о которых неоднократно говорил президент», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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