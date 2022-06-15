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Среда, 15 июня 2022, 12:51 мск

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В Подмосковье выявлено более 25 тысяч незаконно использующихся для коммерции участков

Фото РИА «Новый День»

В Подмосковье с начала года выявлено более 25 тысяч земельных участков, незаконно использующихся для коммерческой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

«Муниципальный земельный контроль Подмосковья в рамках выявления незаконной коммерческой деятельности осмотрел с начала года более 60 тысяч земельных участков, из которых более 25 тысяч используется с признаками нецелевого использования, а именно – в коммерческих целях. Всего в этом году планируется проинспектировать 68,6 тысячи земельных участков с целью выявления коммерческой составляющей», – уточнила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

При этом в областном минимущества подчеркнули, что земли для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, огородничества и садоводства предназначены исключительно для использования в личных целях.

«Выявлять коммерцию на таких землях мы стали все чаще, кто-то строит автомойки, кто-то – обустраивает фермы, другие возводят гостиницы и т.д. Все это нарушение земельного законодательства. Дело в том, что по закону земли для коммерческого использования облагаются налогом не по льготной налоговой ставке 0,3%, а по ставке 1,5%. То есть, если собственник использует личные земли для получения прибыли, он не имеет права на льготу, и ему будет доначислен стандартный земельный налог», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Данные собственников участков, на которых выявлены нарушения, направлены в налоговую службу для принятия решения и доначисления налога.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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