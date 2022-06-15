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Среда, 15 июня 2022, 12:51 мск

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В Подмосковье врачи спасли обварившегося кипятком 2-летнего мальчика

Врачи ожогового центра Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах оказали помощь экстренно поступившему двухлетнему мальчику с термическим ожогом рук и кистей 1-3 степеней. Как сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения, ребенок вылил на себя кипяток.

«В связи с наличием ожога 3 степени ребенку провели раннюю некрэктомию – операцию по удалению из раны отмерших тканей. Они являются благоприятной средой для инфекции, поэтому должны быть оперативно удалены, чтобы избежать возникновения гнойно-септических осложнений. Далее проводилась инфузионная, антибактериальная терапия, местное лечение. Через несколько недель малышу была проведена аутодермопластика – хирургическая процедура по пересадке кожи на травмированную поверхность, когда организм самостоятельно не способен восстановить поврежденные ткани в необходимом количестве», – рассказала главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.

Общая площадь поражения тела составляла 15%. Мама ребенка пояснила, что оставила сына всего на минуту, в это время мальчик забрался на кухонный гарнитур и вылил на себя кипяток.

В региональном минздраве отметили, что на данный момент ребенок чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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