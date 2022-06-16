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Четверг, 16 июня 2022, 11:48 мск

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Одинцовские врачи спасли жизнь девочки, получившей удар копытом

Врачи Одинцовской областной больницы спасли жизнь 11-летней девочки, которая после катания на лошади упала под ноги животному и получила удар копытом в живот. У ребенка было диагностировано размозжение двух сегментов печени и внутреннее кровотечение, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Девочку экстренно направили в операционную. Объем внутреннего кровотечения составил 2,3 литра. Наши врачи провели необходимую операцию – ушили разрыв печени. Во время операции они использовали прибор для реинфузии крови – это позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток. Дополнительно использовалась донорская кровь. Общими усилиями состояние девочки удалось стабилизировать», – рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

На вторые сутки после операции девочку перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского на дальнейшее долечивание. В настоящий момент состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, она готовится к выписке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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