Действие льгот на проезд учащихся в пригородных поездах Подмосковья приостановлено

Действие прав на льготный проезд в пригородных поездах Подмосковья для учащихся приостановлено с 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Отмена льгот коснется школьников, студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и ординаторов. Мера затронет поезда Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», – говорится в сообщении ведомства.

В региональном минтрансе напомнили, что скидка в 50% действует в период всего учебного года. Действие этой льготы возобновится 1 сентября.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания предложила пассажирам отказаться от бумажных билетов в пользу карт «Стрелка» и «Тройка». С 18 июня перевозчики Московской области откажутся от приема наличных средств за оплату проезда в общественном транспорте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»